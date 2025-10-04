ERC urgeix a Ordeig explicar al Parlament la "falta de previsió" davant del cas de DNC

GIRONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
ERC demanarà aquest dilluns al Parlament la compareixença urgent del conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, després de confirmar-se el primer cas a Espanya de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) de boví a l'Alt Empordà (Girona), perquè veu "falta de previsió del Govern, malgrat les peticions del sector en els últims mesos".
"Catalunya es troba davant d'una situació d'extrema gravetat per al sector ramader, amb un alt risc sanitari, econòmic i social que exigeix la màxima transparència", assegura aquest dissabte ERC en un comunicat.
Exigeix al conseller que doni explicacions i que informi dels protocols de prevenció i control, de les mesures de suport als ramaders afectats i de les mesures per evitar l'expansió del brot.