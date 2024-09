ERC tria a Vilagrà, Vilalta i Fernàndez per a la comissió de seguiment de l'acord amb el PSC

Treballaran amb tres socialistes per vetllar pel compliment del pacte d'investidura d'Illa



BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

Els tres membres d'ERC en la comissió de seguiment de l'acord d'investidura pactat amb el PSC seran la vicepresidenta del Govern i actual diputada al Parlament, Laura Vilagrà, i els secretaris generals adjunts i diputats, Marta Vilalta i Juli Fernàndez.

Així ho ha informat aquest dilluns la mateixa Vilalta, en una roda de premsa des de la seu del partit a Barcelona, on ha donat a conèixer els tres noms d'ERC que s'encarregaran de vetllar pel compliment de l'acord d'investidura pactat amb el PSC.

La creació de la comissió de seguiment és part del pacte que van tancar ERC i PSC per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, i estarà integrat per tres representants de cada partit.

Vilalta ha dit que la comissió servirà per ser "vigilants i exigents" en el compliment d'un acord que va servir, diu, per desencallar la investidura del president de la Generalitat.

Per a la secretària general adjunta, la comissió ha de servir per garantir que s'avança en les grans carpetes de l'acord, que passen per la resolució del "conflicte polític" català, el finançament singular, la protecció de la llengua catalana, i el desplegament de polítiques en serveis públics.

"Tot això ho vigilarem, i farem el seguiment perquè es compleixi", ha remarcat, encara que ha informat que encara queden per designar els tres membres del PSC per constituir la comissió.

PRESSUPOSTOS CATALANS

Sobre les converses per als Pressupostos del 2025, Vilalta ha rebutjat parlar de calendaris, i ha augurat que, ara com ara, ERC farà una primera reunió amb el PSC per estudiar l'obertura de negociacions més endavant.

Encara que no ha donat detalls de quan es faran els propers contactes, Vilalta ha demanat paciència i tranquil·litat amb els comptes catalans i "sobretot, fets i compliments", en apel·lació al PSC.

Ha destacat que l'important dels Pressupostos és el que s'aconsegueixi amb ells en temes com serveis públics, territori i compliment d'acords: "No hem ni començat a negociar. Veurem quina índole prenen les negociacions", ha afegit.

CESSAMENT D'ALTS CÀRRECS

Preguntada sobre l'existència d'alts càrrecs de l'antic Govern d'ERC que segueixen en el nou executiu socialista, ha assegurat que l'anterior Generalitat ja va fer un traspàs "exemplar" de les conselleries i que ara "Illa hauria, de manera ràpida, de forma immediata, amb la màxima celeritat possible, acabar de fer tots els nomenaments de nous càrrecs".

Ha demanat al nou executiu que cessi a les persones nomenades per ERC en l'anterior Executiu i faci el relleu dels alts càrrecs de la Generalitat: "Això l'hi hem traslladat al mateix Salvador Illa i el que veiem és que encara no ho han fet", ha subratllat.

"Sembla que aquell Govern alternatiu era més façana que res, perquè els està costant trobar persones i gent que ocupin aquests càrrecs de responsabilitat", ha criticat.