La nova organització de la institució té 14 àrees i set vicepresidències

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

ERC tindrà dues vicepresidències a la Diputació de Barcelona després d'incorporar-se al govern del PSC i els comuns, liderat per la socialista Lluïsa Moret, i que estarà format per 14 àrees i set vicepresidències.

L'ens supramunicipal ha aprovat en el ple d'aquest dimecres el cartipàs per a aquest mandat 2023-2027, que tindrà dues vicepresidències per al PSC, dues per a ERC, una per als comuns i una per al diputat d'Impulsem Penedès i alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells, que es va presentar en coalició amb Junts a les municipals.

Així, Marta Farrés (PSC) serà vicepresidenta primera; Dionís Guiteras (ERC) segon; Candela López (comuns), tercera; Marc Castells (Junts per Igualada), quart; Eva Baró (ERC), cinquena; Maria Eugènia Gay (PSC) sisena; i Josep Triadó (Junts), setè.

LES 14 ÀREES

L'Àrea de Presidència l'encapçalarà Moret amb Núria Parlon com a diputada delegada per a les Relacions Internacionals, Agenda 2030, les Agendes Urbanes i la innovació de les polítiques públiques; i la de Serveis Generals i Transició Digital la liderarà Pilar Díaz (PSC) amb David Quirós com a diputat delegat de Recursos Humans.

L'Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació serà per a ERC amb Dionís Guiteras al capdavant, i els republicans també tindran l'Àrea d'Educació, amb Joan Josep Galiano; la de Feminismes i Igualtat, amb Eva Baró; i la de Comerç, Consum i Salut Pública, amb Josep Ramon Mut.

L'Àrea de Cultura serà per als comuns amb Jordi Martí; i també la d'Acció Climàtica i Transició Energètica, amb Marc Serra; mentre que la de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat l'encapçalarà Alba Barnusell (PSC), i la d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana la liderarà Carles Ruiz (PSC).

Els socialistes també tindran l'Àrea d'Esports i Activitat Física, encapçalada per David Escudé; la de Desenvolupament Econòmic i Turisme, amb Eva Menor; i la d'Espais Naturals i Infraestructura Verda, amb Xesco Gomar.