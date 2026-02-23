ERC tem que desclassificar el 23-F és una cortina de fum davant la "manca de lideratge" de Sánchez

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que tem que l'anunci del Govern central per desclassificar els informes del 23-F sigui "una nova cortina de fum que (Pedro) Sánchez utilitza davant la seva manca de lideratge i gestió del Govern central".
"Cada cop que sorgeix una crisi al Govern de l'Estat estem acostumats a que Sánchez tregui del barret un nou tema polèmic com és aquest cas", ha assenyalat en una roda de premsa aquest dilluns.
La portaveu republicana també ha criticat que el Govern central hagi trigat 45 anys a desclassificar aquests informes: "És un símptoma de la qualitat democràtica que hi ha a l'Estat espanyol".