ERC sosté que Junts té "poc marge" per no acabar donant certa cobertura a AC a Ripoll

GIRONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El sots-secretari general de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha afirmat que Junts a Ripoll (Girona) té "poc marge per no acabar donant certa cobertura" a Aliança Catalana (AC), després d'haver descartat presentar una moció de censura contra l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.

"Si tu decideixes no donar suport a un projecte que havies construït, que era alternativa a AC, el que et queda és l'altra part", ha assegurat en una entrevista aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha desitjat que això no passi.

El dirigent republicà ha avisat que si es continuen fent "segons quins numerets", Ripoll pot acabar com Badalona (Barcelona), on governa el popular Xavier García Albiol amb majoria absoluta.

Ha recordat que aquesta és la segona vegada que l'oposició a Ripoll prova d'organitzar-se perquè AC no tingui l'alcaldia, i ha rebatut l'argument de Junts que s'ha de guanyar a les urnes: "A les urnes ja hi guanyem. La senyora Sílvia Orriols no té majoria".

Albert ha assegurat que el projecte que s'estava construint amb el pacte de l'oposició de Ripoll no era només per als dos anys que resten de legislatura, sinó "per fer front als quatre següents".