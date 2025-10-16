ERC s'afegeix als Comuns i la CUP i demana a Parlon comparèixer per l'ús del gas pebre

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
ERC s'ha sumat aquest dijous a la petició de compareixença impulsada pels Comuns i la CUP a la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre l'ús del gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en les protestes de dimecres amb motiu de la vaga general en solidaritat amb Palestina.
En un comunicat aquest dijous, els republicans expliquen que també han sol·licitat, juntament amb els Comuns i la CUP, que comparegui el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
La policia catalana va fer servir gas pebre contra un grup d'uns 50 manifestants aquest dimecres quan es van asseure a la rampa d'accés a l'aparcament de l'estació de Sants, i també durant la manifestació al carrer Tarragona.