ERC "revisarà" l'acord PSOE-Junts sobre l'amnistia per donar-hi el vistiplau

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat aquest dilluns que el seu partit "revisarà" el possible acord entre el PSOE i Junts sobre l'amnistia per donar-hi el seu vistiplau en vista de les diferències entre les posicions d'ERC i Junts.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a Barcelona preguntada sobre la posició d'ERC respecte a la possibilitat que l'acord final inclogui casos com el de la presidenta de Junts, Laura Borràs.

Sans ha defensat que els casos relacionats amb corrupció no s'emmarquen en la seva proposta d'amnistia "per més que darrere hi hagi segurament un tracte injust pel fet de ser una persona independentista".