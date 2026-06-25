ERC revela que el Govern central ja ha contactat amb ells pels PGE del 2027

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha revelat aquest dijous que el Govern central ja s'ha posat en contacte amb el seu partit per parlar dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2027. "Ja ens han dit que volen parlar", ha indicat.
Aquesta trucada s'ha produït després de la tensió viscuda dimecres entre el president, Pedro Sánchez, amb el PP i Vox, però també amb alguns dels seus socis parlamentaris en el ple del Congrés durant el debat de les investigacions judicials que afecten el Govern central i el PSOE.
Preguntat si amb aquest escenari veu factible tirar endavant els comptes públics, Rufián s'ha limitat a respondre que "sobretot" el que exigeix a l'executiu és que els pressupostos siguin "per negociar-los i per aprovar-los", no "una excusa o una palanca per a altres coses".