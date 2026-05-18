ERC es reuneix aquest dilluns per valorar les condicions per als pressupostos d'Illa

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
ERC ha convocat per avui dilluns un Consell Nacional, que és el màxim òrgan del partit entre congressos i que reuneix la direcció del partit, per valorar si es donen prou condicions per acordar els pressupostos amb el Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, han confirmat fonts de la direcció a Europa Press.
El Govern i els republicans van pactar al març la retirada del primer projecte que va presentar l'executiu i negociar de nou els comptes perquè entrin en vigor no més tard del juliol, i en el Consell Nacional de dilluns, els republicans estudiaran la situació actual de les negociacions, ha avançat RAC1 aquest dijous.
Després del fracàs del primer intent del Govern per la manca d'avenços en la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat, els republicans han situat com a condició, entre d'altres, l'impuls de la línia orbital ferroviària, el cost de la qual han xifrat en 5.200 milions d'euros, han proposat que estigui llesta el 2040 i que sigui l'Estat qui assumeixi el finançament del projecte i amb part de recursos del Banc Europeu d'Inversions (BEI).