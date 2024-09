Gabriel Rufián retreu a Junts que menyspreï el finançament singular

MADRID, 26 set. (EUROPA PRESS) -

ERC i Junts han aprofitat aquest dijous el debat sobre finançament autonòmic per fer evidents en el ple del Congrés les seves diferències sobre el finançament singular que els republicans han pactat amb el PSOE. Mentre ERC ha retret als de Carles Puigdemont que ara menyspreïn un concert econòmic que sempre havien demanat, els de Junts han insistit que el pacte no és equiparable al sistema que regeix al País Basc.

En concret, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha recordat a Junts que el model que els republicans han pactat amb el PSC és similar al que els postconvergents tenen en el seu programa electoral, mentre que el diputat de Junts Josep Maria Cruset ha desafiat la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a dir si en realitat és o no és un "concert econòmic", cosa que ells neguen.

Rufián ha tret pit dels acords previs d'ERC amb els socialistes i ha remarcat que el seu suport a les iniciatives del Govern central sempre és fruit de la "negociació", al contrari del que, a parer seu, fan els de Miriam Nogueras.

Per la seva banda, Cruset ha repassat els acords assolits per ERC amb el Govern central des de l'anterior legislatura --des de la taula per a la resolució del conflicte polític fins al traspàs de competències com les de Rodalies-- per concloure que només van ser anuncis "grandiloqüents" i que cap s'ha materialitzat. "Sempre a canvi de res", ha reblat.