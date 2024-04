ERC reivindica la presència d'Aragonès al Senat com a "veu pròpia" de Catalunya i nega que hi vagi per la precampanya

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, ha enaltit la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Comissió de Comunitats Autònomes de la Cambra alta de dilluns que ve per donar "veu pròpia" a Catalunya en defensa de l'amnistia davant el "soroll" del PP, alhora que ha negat que la seva assistència a aquest fòrum estigui condicionada per la precampanya de les eleccions del 12 de maig.

Així s'ha pronunciat la portaveu d'ERC en una entrevista en el programa 'Parlamento' d'RNE, recollida per Europa Press, sobre l'assistència, per segon cop, en aquest fòrum del Senat organitzat pel PP per parlar sobre l'amnistia.

"El PP organitza aquesta convocatòria perquè els presidents autonòmics vinguin al Senat a generar soroll i estic segura que en un primer moment no va estar en els seus plans que Catalunya es pogués expressar amb veu pròpia, amb la veu del seu president", ha proclamat Sara Bailac.

En aquest context, la portaveu d'ERC també ha reivindicat la presència per segona vegada a aquesta Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat per defensar la proposició de llei d'amnistia: "El PP va fer una segona convocatòria amb aquesta intenció i serà la segona vegada que Catalunya parlarà amb veu pròpia en boca del president de la Generalitat".

JA VA ANAR AL SENAT ABANS DE LA CAMPANYA

En ser preguntada per si Aragonès hauria anat al Senat si no hi hagués precampanya a Catalunya, la portaveu d'ERC ha recordat que el president català ja va assistir a aquesta cita el mes d'octubre i no hi havia campanya electoral.

"Així que és molt possible que el president també hagués triat poder defensar la llei d'amnistia i que no es parli de Catalunya sense escoltar-ne la veu, sense escoltar la veu que representa el president del Govern català", ha recalcat Sara Bailac.

Al seu torn, ha denunciat una "utilització partidista" del Senat per part del PP per "generar soroll" sobre la llei d'amnistia. "Tots sabem que no podran frenar-ne la tramitació, que no podran impedir que la llei d'amnistia s'aprovi", ha afegit.

RES POT PARALITZAR LA TRAMITACIÓ

I sobre el conflicte institucional entre el Senat i el Congrés que pot acabar al Tribunal Constitucional, la portaveu d'ERC considera que "no hi ha res" que pugui paralitzar la tramitació de la llei d'amnistia a la Cambra alta.

"Qualsevol moviment que pretengui paralitzar la tramitació de la llei, que pretengui allargar el calendari és un frau de llei perquè és la mateixa Constitució la que estableix que el Senat té dos mesos per esmenar o per vetar una iniciativa legislativa", ha afegit.