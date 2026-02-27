ERC registra una llei per crear un consorci Estat-Generalitat de gestió d'inversions estatals

Vol garantir-ne l'execució real "després d'anys de baixa execució" i incidències en infraestructures
El Grup Parlamentari d'ERC ha registrat aquest divendres al Congrés una proposició de llei per crear el Consorci d'Inversions de Catalunya, un nou instrument destinat "a posar fi als dèficits estructurals acumulats durant dècades" en les inversions estatals al territori.
La iniciativa arriba després del que consideren anys de baixa execució pressupostària, i que "evidencien els episodis recents especialment greus" en infraestructures clau com Rodalies o l'AP-7, informen els republicans en un comunicat.
La proposta estableix la constitució d'un consorci paritari entre l'Estat --a través del Ministeri de Transports-- i la Generalitat, que haurà d'elaborar un Pla Plurianual d'Inversions; fer el seguiment i control de l'execució; coordinar els ens estatals inversors i impulsar mesures correctores quan els terminis o els nivells d'execució no s'ajustin al que s'ha acordat.
La llei també preveu la creació d'una Societat Mercantil d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions, que actuarà com un instrument executiu per redactar projectes i executar obres.
Amb aquesta estructura, ERC defensa que es podrà superar "la lentitud administrativa i la manca d'agilitat" que han marcat projectes estratègics pendents des de fa anys, i remarquen que el finançament del consorci i de la societat correspondrà íntegrament a l'Estat.
9 MESOS DE CONSTITUCIÓ
El text fixa un termini màxim de nou mesos des de l'entrada en vigor per constituir el consorci --que haurà d'iniciar l'activitat l'1 de gener del 2027-- i dotze mesos addicionals per crear la societat mercantil.
La iniciativa pretén establir mecanismes efectius de planificació, supervisió i rendició de comptes per evitar que les inversions que afecten directament Catalunya "continuïn condicionades per decisions allunyades del territori i per incompliments reiterats".