Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
ERC ha anunciat per les xarxes socials que aquest dimarts a les 17 hores repartiran 200 samarretes de franc a la seu municipal del partit a Barcelona on surt el seu cap de llista al Congrés, Gabriel Rufián.
En concret, citen qui vulgui la samarreta i el cartell de Rufián de franc aquest dimarts a les 17 hores al número 175 del carrer Sardenya.
"Vine que hi haurà sorpreses...", recullen els missatges a les xarxes socials, tot i que no concreten si això podria suposar l'aparició del mateix Rufián, que aquest dimarts a la tarda no participarà en el míting de campanya que es farà a Manresa (Barcelona).