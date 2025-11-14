ERC reclama l'aplicació de l'amnistia en una reunió amb una missió del Consell d'Europa

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, s'ha reunit aquest divendres amb membres de la missió del Periodic Review del Consell d'Europa, que analitza el compliment de la democràcia, l'estat de dret i els drets humans als estats, davant els qui ha criticat que no s'estigui aplicant la llei d'amnistia als líders del procés independentista i ha reclamat que es faci.
En unes declaracions després de la trobada, Riba ha detallat que els ha explicat el judici pel referèndum de l'1-O i les penes que va comportar i com "l'Estat espanyol va fer servir Pegasus" per espiar opositors polítics, associacions i entitats catalanistes, textualment.
"Ens hem centrat en el poder judicial, perquè és en el poder judicial on tenim realment un problema de democràcia a l'Estat espanyol", ha assegurat la també vicepresidenta adjunta dels republicans.