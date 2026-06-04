ERC reclama al Govern un nou esforç per a un acord amb els docents: "No tenen excuses"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha reclamat al Govern que faci un nou esforç en la negociació amb els docents després del rebuig en la consulta dels sindicats al preacord assolit la setmana passada: "No tenen excuses".
Durant la seva intervenció en el Ple del Parlament aquest dijous, ha sostingut que ERC ha facilitat aquestes negociacions amb els seus acords per als pressupostos del 2026, i ha cridat la cambra sencera a conjurar-se per "salvar l'educació i salvar el futur del país".
"Esquerra ha fet els deures en la negociació dels pressupostos" i ha relatat acords per invertir en polítiques educatives, per a la climatització de centres, per a vals escolars i per a aules d'acolliment, entre altres temes.