ERC reclama al Govern que demani a Sánchez el finançament singular amb una "negociació bilateral"

Demana un pla de rehabilitació d'habitatges i gratuïtat del menjador escolar i extraescolars
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC en el Parlament ha tornat a reclamar al Govern que exigeixi a l'Executiu central de Pedro Sánchez un sistema de finançament singular per a Catalunya "a partir d'una negociació bilateral basada en els principis de suficiència, ordinalitat, solidaritat, corresponsabilitat i eficiència".
És una de les propostes de resolució dels republicans, que es votaran dijous en el Debat de Política General (DPG) en el Parlament, en què també han reclamat avançar cap a un model tributari amb més capacitat normativa per a Catalunya i "condonar un part significativa del deute contret, entre altres motius, pel desequilibri d'ingressos entre l'Estat" i la Generalitat.
A més, ERC ha reclamat al Govern que el 2026 presenti un pla de rehabilitació d'habitatges per garantir "l'accessibilitat, habitabilitat i eficiència energètica i hídrica dels edificis de més de 50 anys", que estaria dotat amb 2.600 milions d'euros fins a 2030.
Els republicans també han proposat implementar a partir del curs 2026-2027 la gratuïtat del menjador escolar durant tota l'etapa educativa, així com de les activitats extraescolars, i exigir al Govern central que aprovi una "prestació universal per a la primera infància" que cobreixi les necessitats bàsiques dels nens.
ERC ha proposat mantenir les bonificacions del transport públic per 2026 "davant del caos de Rodalies", ha instat al Govern a garantir uns serveis alternatius suficients i fiables per a les vies afectades per corts de circulació de trens, i ha defensat la necessitat que la Generalitat pugui decidir sobre les infraestructures com ports i aeroports.
SALARI MÍNIM CATALÀ
Per combatre la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora, els republicans han demanat impulsar un salari mínim català de 1.420 euros en 14 pagues, i impulsar mesures fiscals contra l'"especulació immobiliària", com pujar progressivament l'impost sobre els béns immobles (IBI) a partir del segon habitatge en mans de la mateixa persona.
Els republicans demanen una condemna "tant al genocidi del poble palestí com a l'actuació de l'Estat d'Israel contra la Global Sumud Flotilla", i han reclamat a l'Executiu català que impulsi un pacte de país per la convivència, la cohesió i la vida digna per fer front als discursos d'odi.
En matèria de llengua, proposen que el català "sigui un requisit i no un mèrit per als jutges i jutgesses que vulguin treballar a Catalunya", i han sol·licitat un increment dels cursos en català i que es faci un comitè per fiscalitzar el compliment del Pacte Nacional per la Llengua.