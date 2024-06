ERC reclama un finançament "singular" per a Catalunya, però està oberta a altres possibles fórmules que ofereixi Hisenda

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, ha defensat aquest dissabte un sistema de finançament "just" i que tregui Catalunya de l'"ordinalitat" però s'ha mostrat oberta a la possibilitat que el Ministeri d'Hisenda els pugui proposar "altres fórmules" i tampoc no s'ha tancat a l'opció que el nou model surti d'una negociació global que també afecti altres comunitats autònomes.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' d'RNE, recollida per Europa Press, Jordà ha recordat que la recerca d'un "finançament singular" per a la seva comunitat està "sobre la taula" perquè forma part del pacte d'investidura que van segellar amb els socialistes.

"Aquest acord parla de crear una comissió bilateral entre ERC i el PSOE per treballar per a un finançament just per a Catalunya i, dins d'aquesta comissió, veurem en quins termes", ha ressenyat Jordà. Preguntada per si a la seva formació li valdria que es faci dins d'una negociació global per canviar el model general com planteja el Govern central, ha respost que "depèn".

En aquest sentit, ha incidit que Catalunya pateix "un dèficit fiscal enorme, de 22.000 milions d'euros a l'any, que converteix en un dèficit social que toca directament els ciutadans". A partir d'aquí, ha afegit que ERC "és un partit republicà i solidari" que no té "cap problema" en què també es millori el finançament d'altres territoris de l'Estat.

"Nosaltres treballem per a Catalunya, però no ens posarem en contra de ningú. Això sí, volem un finançament just per a Catalunya. I això creiem que passa per sortir de l'ordinalitat. Si des del ministeri se'ns ofereixen altres fórmules, doncs ja ho veurem. Nosaltres estem disposats a parlar, per això aquesta comissió bilateral, però el que volem aconseguir és un finançament just per als autònoms, per als empresaris, per a la gent del nostre país", ha dit.

EL CAMÍ DE L'AMNISTIA "SERÀ LLARG", PERÒ "ACABARÀ BÉ"

D'altra banda, respecte a l'aplicació de la llei d'amnistia, Jordà ha assumit que el camí "serà llarg" però "acabarà bé". "No pot ser d'una altra manera; la llei d'amnistia s'ha de complir", ha dit.

Al seu parer, que l'opinió pública "dubti de si els jutges aplicaran una llei" és "un símptoma extremadament clar del dèficit democràtic que hi ha a l'Estat espanyol" que atribueix, en part, a la "falta de valentia" que ha tingut "fa massa anys" un govern que és, "a priori, progressista".

"El tema és el de sempre. El Poder Judicial espanyol es comporta com a tal. Les manifestacions contra la llei d'amnistia de jutges vestint la toga són impròpies del Poder Judicial i un insult radical a la separació de poders en un Estat democràtic", ha censurat.

També ha lamentat que sigui "notícia" que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz hagi "posat ordre" en els fiscals del procés contraris a aplicar l'amnistia per a casos de malversació. "Entenc que hauria de ser irrellevant, perquè qualsevol llei s'ha de complir", ha insistit.

EXIGEIX VALENTIA A SÁNCHEZ

Finalment, Jordà ha animat el PSOE a atrevir-se a canviar la llei orgànica del poder judicial per evitar bloquejos en la renovació de l'òrgan de govern dels jutges. "A un govern d'esquerres se li pressuposa valentia, i se suposa que ha de donar garantia que aquest és un Estat democràtic", ha indicat.

Al seu parer, el PSOE porta "molts anys perduts" però els que han vist de primera mà la "guerra judicial" haurien de fer aquest pas, igual que altres, per avançar en la regeneració democràtica com la derogació de la llei mordassa, reforma que regula el CNI, la de secrets oficials i la de Transparència, entre altres coses.

"Estem a l'espera que el president del Govern central demostri ganes i valentia perquè, si no, donem per bo allò de 'el que no es guanya a les urnes', i m'estic referint al PP, per exemple, ho guanyen en altres estaments. I això és, en part, per la falta de valentia de Pedro Sánchez", ha conclòs.