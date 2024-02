ERC reclama aprovar la llei d'amnistia tot i que no sigui "perfecta" i demana no "entretenir-se amb altres lleis"

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, ha remarcat aquest dimarts la necessitat d'aprovar "com més aviat millor" la llei d'amnistia, tot i que no sigui "perfecta", i ha demanat a Junts i al PSOE que no s'entretinguin amb altres lleis perquè "són processos diferents".

En paraules de Jordà, l'important és que la llei d'amnistia s'aprovi "ara" perquè hi ha "famílies patint" i malgrat que la seva formació pot "estar d'acord" amb certes modificacions, ha demanat que no s'"entretinguin" amb altres lleis perquè són "processos diferents" i ha insistit a donar "llum verda" a la tramitació de la llei actual per poder començar amb la "segona fase de negociació del conflicte polític".

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va obrir dilluns la porta a una possible reforma de la llei d'enjudiciament criminal amb l'objectiu d'acotar les instruccions dels jutges i així convèncer Junts que voti a favor de la llei d'amnistia. "Crec que hi ha elements que podem incorporar de millora i que poden esmenar alguns dels dubtes d'aquestes formacions polítiques", assenyalava el líder socialista.

LAMENTA EL 'NO' DE JUNTS

Preguntada per si ERC aprofitarà per introduir cap modificació en la llei d'amnistia ara que ha tornat a la Comissió de Justícia, Jordà ha volgut deixar clar que la llei perfecta "no existeix" i que no es pot "amnistiar futuribles" ni "anar al ritme que marquen els jutjats, que tenen ganes d'inventar-se delictes cada segon".

Per això, ERC no pot valorar negativament la llei d'amnistia que s'ha presentat, ja que consideren que, tot i que no sigui perfecta, "flexibilitza" i ajuda a "posar fi a la repressió" en totes les seves formes.

En aquest sentit, Jordà ha lamentat que la tramitació de la llei d'amnistia quedés en un "no-res" després del vot en contra dels diputats de Junts durant el ple de la setmana passada, i considera que seguiran "l'agenda marcada per alguns jutjats".