ERC reclama ampliar el transport alternatiu pel tancament ferroviari a Tarragona

TARRAGONA 28 (EUROPA PRESS)

El grup d'ERC al Parlament ha presentat una proposta de resolució que reclama ampliar els mitjans de transport alternatiu pels tancaments ferroviaris entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) provocats per obres en el túnel de Roda de Berà des de l'1 d'octubre i fins el 2 de març.

En un comunicat aquest dissabte, els republicans han criticat Renfe i Adif per, textualment, falta de planificació i improvisació, i consideren que el pla alternatiu de transport previst és "insuficient".

ERC ha manifestat la seva preocupació per l'afectació que tindran les obres en els usuaris "tenint en compte que es tracta d'un mitjà de transport utilitzat diàriament per milers de persones, entre les quals estudiants i treballadors en les seves obligacions quotidianes".

Amb això, han demanat que s'estableixin mesures que compensin els usuaris dels "greuges econòmics i personals que es puguin produir durant el desenvolupament de les obres".

RECLAMEN COSTOS AL GOVERN

Els republicans defensen que els costos addicionals que pugui suposar el reforç d'autobusos per part de la xarxa gestionada per la Generalitat els ha d'assumir el Govern central, a través de les operadores ferroviàries.

Així mateix, proposen crear una comissió integrada per totes les parts implicades perquè facin seguiment de l'evolució del pla alternatiu de transport i faciliti la presa de decisions consensuades per respondre a les incidències que hi pugui haver durant els pròxims mesos.