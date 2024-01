ERC reclama als socialistes "accelerar les obres prioritàries" per afrontar la sequera

GIRONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

ERC ha reclamat als socialistes "accelerar les obres prioritàries" per afrontar l'actual episodi de sequera i ha criticat les traves que, segons els republicans, l'Estat ha posat per a actuacions com l'ampliació de la dessalinitzadora de Tordera (Girona).

En un comunicat, recollit per Europa Press aquest diumenge, ERC ha afirmat que aquests "obstacles" impliquen una demora de 9 a 12 mesos en aquesta ampliació.

La formació ha acusat que el PSC i el PSOE "prometessin, falsament, assumir el cost d'aquesta obra", i ha celebrat que la Generalitat l'hagi assumit.

També ha retret que "l'Estat ha duplicat els tràmits tècnics, per la qual cosa n'han retardat l'ampliació en un context d'urgència".

El diputat d'ERC del Parlament Eugeni Villalbí ha assenyalat que "a alguns els molesta que les institucions catalanes sí que facin els deures".

Segons els republicans, l'ampliació de la dessalinitzadora de Tordera permetrà quadruplicar la capacitat d'aquesta infraestructura, que passarà de produir 20 a 80 hectòmetres cúbics anuals.