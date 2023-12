ERC recalca que l'acord amb el PSOE sí que recull un finançament singular per a Catalunya

La portaveu d'ERC al Senat anima el PSOE a tenir "voluntat política" per a un referèndum: "Ja deien que l'amnistia era impossible"

MADRID, 17 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, s'ha remès a l'acord de la seva formació amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, que parla de crear una negociació bilateral per parlar sobre un finançament singular per a Catalunya, davant les declaracions de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va negar en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que existís aquesta negociació de manera exclusiva amb el Govern.

En una entrevista concedida a Europa Press, Bailac ha assegurat que es remet "al que està escrit en l'acord" en ser preguntada per les declaracions de la ministra d'Hisenda negant una negociació bilateral després que la consellera catalana no va assistir al Consell de Política Fiscal.

En concret, diversos consellers autonòmics van revelar a la sortida del Consell de Política Fiscal i Financera que la ministra María Jesús Montero va voler que constés en acta que no existeix aquesta negociació de manera bilateral amb Catalunya en matèria de finançament.

No obstant això, ERC ha volgut al·ludir a l'acord signat amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. El text del pacte recull que es constituirà durant el primer trimestre del 2024 una comissió bilateral entre el Govern central i la Generalitat amb l'objectiu d'arribar a un acord i possibilitar avanços en l'assoliment "d'un finançament adequat que garanteixi la suficiència financera dels serveis públics de Catalunya", a més d'"assegurar el compliment dels compromisos d'inversió continguts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya".

En aquest context, la portaveu d'ERC al Senat ha recordat que la Conselleria d'Economia de la Generalitat treballa en una proposta de finançament singular per a Catalunya, intentant "buscar una solució" per, segons ha dit, el dèficit fiscal "que pateix Catalunya".

AUGURA QUE SERAN DECISIUS

Així mateix, Sara Bailac també ha assenyalat que l'independentisme "serà decisiu" en aquesta legislatura en referència al referèndum, advertint el PSOE que fa anys que deia que l'amnistia "era un assumpte impossible": "Així que pot ser que ens passem un temps sentint els mateixos dir que el referèndum també és impossible, però en política tot és qüestió de voluntat política".

Sobre aquest assumpte, ha reivindicat el paper d'ERC per "forçar" el PSOE a apostar per la via del diàleg "per resoldre el conflicte polític", tot i que ha insistit que la llei d'amnistia és "el primer pas" per "igualar les condicions en les quals les parts negocien".

"Així que entenem que l'amnistia és el primer pas per poder entrar en la qüestió de fons, que és com farem possible que la ciutadania de Catalunya s'expressi en les urnes sobre el futur del seu país", ha proclamat.

I en ser preguntada per si ERC renuncia a la unilateralitat després d'aquesta negociació amb el PSOE, Sara Bailac s'ha remès "a les ponències polítiques" que ha aprovat el seu partit: "I és que ERC utilitzarà totes les vies legals, pacífiques i democràtiques per arribar als nostres objectius polítics".

LA LLEI D'AMNISTIA

Quant a la llei d'amnistia, Sara Bailac ha criticat els "interessos partidistes" que, al seu parer, està utilitzant el PP al Senat amb la seva majoria absoluta per dilatar la tramitació d'aquesta proposició de llei pactada entre el PSOE i els independentistes.

"Però estem convençuts que tots aquests sabotatges o obstacles que volen posar a la tramitació de la llei d'amnistia al Senat no fructificaran perquè la llei s'aprovarà i no l'aconseguiran frenar", ha sostingut la portaveu d'ERC.

Amb tot, espera que la proposició de llei d'amnistia quedi aprovada definitivament a la primavera i creu que els informes sol·licitats per la Mesa del Senat tant al Consell General del Poder Judicial com a la Comissió de Venècia no dilataran més la tramitació d'aquesta norma.

En aquest sentit, ha al·ludit a la "discreció" en ser preguntada per si ERC presentarà esmenes en la tramitació d'aquesta llei d'amnistia, tot i que en el cas concret de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assenyalat que "fa un mal favor a l'independentisme barrejar les coses".

LES ELECCIONS CATALANES

La portaveu d'ERC al Senat, que ha destacat la "responsabilitat" per estrenar-se en el càrrec aquesta legislatura, també ha parlat sobre les eleccions a Catalunya, remetent-se a les declaracions del president català, Pere Aragonès, en les quals manifesta la seva intenció d'esgotar el mandat i que els comicis siguin el 2025.

En ser preguntada per si l'independentisme hauria de fer autocrítica després de les eleccions del 23-J, Sara Bailac ha assenyalat que "fer autocrítica de per si mateix no és dolent", tot i que ha destacat que "l'independentisme va aconseguir frenar un Govern a l'Estat espanyol de la dreta i de la ultradreta".