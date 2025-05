ERC rebutja participar en una reforma integral del Senat: "Som aquí per deixar les institucions espanyoles"

MADRID 17 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, ha descartat participar en una reforma integral de la cambra alta, al·legant que la seva intenció és "deixar de ser espanyols" i "deixar de formar part" de les institucions espanyoles, tot i que sí que ha apostat per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants també al Parlament.

En una entrevista concedida a Europa Press, Bailac ha acusat el PP de plantejar una reforma integral del Senat "sense cap treball previ", tot i que ha reivindicat la seva proposta alternativa, juntament amb altres grups, per estendre l'ús de les llengües cooficials a la cambra alta.

Preguntada per la posició d'ERC davant d'un eventual debat per deslocalitzar la seu del Senat, Bailac ha sostingut que la cambra alta "no compleix" la seva funció de representació territorial.

No obstant això, ha assenyalat que ERC vol vehicular la representació territorial a la "República catalana": "Per tant, no volem perdre temps a pensar com s'haurien de reformar les institucions de l'Estat (...). Hauríem de centrar els esforços en el fet que poguéssim fer servir les llengües en tots els tràmits parlamentaris".

IGUALAR L'ÚS DE LES LLENGÜES AL CONGRÉS

De fet, fa unes setmanes, ERC, EH Bildu, PNB, Junts, BNG i senadors del grup d'Esquerra Confederal es van unir al Senat amb l'objectiu d'aprofitar la tramitació de la reforma del reglament proposada pel PP per intentar estendre l'ús de les llengües cooficials en tots els debats i textos de la cambra alta, com ja passa al Congrés des d'aquesta legislatura.

En concret, la cambra presidida per Francina Armengol ha començat aquesta legislatura a fer servir les llengües cooficials en tots els debats parlamentaris, fins i tot en les sessions de control al Govern central i en els textos registrats.

Això és el que reclamen els socis del Govern central també al Senat "amb l'objectiu de garantir la utilització plena i normalitzada del català, l'occità (aranès a la Vall d'Aran), el basc i el gallec" en l'activitat de la cambra alta.

UN ÚS LIMITAT

Actualment, l'ús de les llengües cooficials al Senat està limitat als debats de les mocions al ple, la Comissió General de les Comunitats Autònomes i la presentació d'alguns textos escrits.

En la legislatura passada, en la qual el PSOE sumava majoria amb diversos aliats del Govern central, els socialistes van donar suport a admetre a tràmit una proposta de Junts de reforma del reglament per universalitzar l'ús de les llengües cooficials al Senat.

No obstant això, els socialistes van fer diverses ampliacions del període d'esmenes a aquesta proposta, dilatant la seva tramitació al Senat sense que finalment es dugués a terme.

En aquest context, l'avançament electoral i la dissolució de les corts van provocar que aquesta proposta per estendre l'ús de les llengües cooficials quedés sense efecte.

EL PSOE TÉ "MANCA DE VALENTIA"

Amb tot, la portaveu d'ERC al Senat ha criticat que el PSOE no utilitzés la majoria que tenia la legislatura passada per canviar el reglament de la cambra alta per universalitzar les llengües cooficials en aquesta institució.

Sara Bailac ho ha atribuït a la "manca de valentia" dels socialistes, que, segons ella, també tenen en assumptes com el dret a l'habitatge.