ERC rebutja "mesures d'excepció" per a presos d'ETA i diu que hi ha conflictes que "no haurien de sortir de la política"

BILBAO, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta d'ERC al Congrés dels Diputats, Teresa Jordà, ha rebutjat aquest dissabte les "mesures d'excepció" que s'apliquen als presos d'ETA i ha advertit de l'existència de "conflictes" que "mai haurien d'haver sortit de la política".

Abans de sumar-se a la manifestació que la xarxa ciutadana Sare ha celebrat a Bilbao per reclamar els drets dels presos d'ETA, Jordà ha explicat que la seva presència en la marxa es deu "al compromís d'Esquerra Republicana amb la fraternitat entre els pobles" i, sobretot, "en la defensa amb les causes el pro dels drets, no només fonamentals, sinó també humans".

Per això, ha afirmat que ERC s'uneix "una vegada més, al rebuig d'aquestes mesures d'excepció, que en l'actual context no tenen cap raó de ser".

La portaveu adjunta d'ERC ha assegurat que la seva formació es manté "sempre al costat del poble basc" perquè a Catalunya i Euskadi els "uneixen anhels democràtics i nacionals, sempre a través de la pau i del diàleg".

"Estem davant de conflictes polítics que mai haurien d'haver sortit de la política i avui és un bon dia també per reivindicar-ho", ha conclòs.

QUERALT

Per la seva banda, el senador d'ERC Joan Queralt, que s'ha manifestat al costat de Jordà durant la manifestació, ha defensat la seva adhesió "com a demòcrates, com a fraterns col·legues de poble basc" per reclamar "una cosa que qualsevol demòcrata ha de demanar: l'aplicació igualitària de la llei, una llei sense discriminació".

"Una llei que no deixi la gent enrere, una llei que ens apliqui com a venjança. Mentre això no sigui així, estarem junts en aquesta lluita per la democràcia, la llibertat, la pau i la prosperitat", ha afegit.