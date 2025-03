ERC rebutja una estratègia "compartida entre militants independentistes i sobiranistes"

Aprova la seva ponència estratègica amb un 92,3% de suports i crida a superar la política de "braços caiguts"

MARTORELL (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El plenari del 30è Congrés d'ERC ha rebutjat una esmena a la seva ponència estratègica impulsada pel col·lectiu Àgora Republicana, liderat per l'exlíder del partit al Congrés Joan Tardà, que apostava per una estratègia "compartida entre militants independentistes i sobiranistes".

En un comunicat, els republicans han explicat que en la votació d'aquesta esmena no hi ha hagut consigna de vot per part de la direcció, per la qual cosa la taula del Congrés i els integrants de l'executiva han votat de manera diferenciada, i han detallat que l'esmena ha obtingut 311 vots en contra, 48 en blanc i 196 a favor.

La ponència, que portava per títol 'Objectiu 2031: aconseguir la majoria social a favor de la independència', ha obtingut un 92,3% de suports al plenari --503 vots a favor, 22 en blanc i 20 en contra--, i ha cridat a superar la política de "braços caiguts" en clau independentista.

El text l'han presentat el sotssecretari general d'Estratègia, Joan Plana, i la sotssecretària general de Mundo Rural, Solés Carabassa, i ha reivindicat que ERC aposta per una majoria "sòlida i estable" a favor de la independència de Catalunya el 2031 i treballar per preparar Catalunya i reforçar una consciència nacional, textualment.

CANVI D'ETAPA POLÍTICA

El text assenyala que la independència "és la millor eina per garantir una Catalunya més justa, més pròspera i més democràtica", i assegura que la pèrdua de la majoria independentista al Parlament no és innòcua i implica un canvi d'etapa política.

Davant d'aquest escenari, ERC aposta per recuperar la majoria independentista i "construir les condicions per fer efectiu el dret a l'autodeterminació, però mentre això no passi insta a superar la política de braços caiguts".

La ponència defensa fer servir "les palanques de força" d'ERC i es fixa dos objectius: l'enfortiment institucional, dotant les institucions de més sobirania i capacitat d'influència, i la reducció de la influència de les institucions de l'Estat a Catalunya.