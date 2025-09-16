ERC qüestiona que Podem rebutgi les competències en immigració per a Catalunya: "Són per a un país, no per a un partit"

MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha qüestionat aquest dimarts el rebuig de Podem a que Catalunya assumeixi competències en matèria d'immigració. I és que, a parer seu, aquestes competències "són per a un país, no per a un partit". "És absurd", ha dit.
Rufián es referia així a la proposició de llei que el PSOE i Junts portaran dimarts al ple del Congrés per prendre-les en consideració després que els morats ja hagin avançat el seu rebuig per ser "racista" i "antiimmigració". "Jo discrepo en aquest punt amb Podem", ha dit.
Rufián sosté que, tot i que Junts està "imitant" el discurs sobre immigració del "feixisme independentista" d'Aliança Catalana, perquè "perden vots", "convé recordar" que les competències sobre immigració són "per a un país, per a Catalunya, no per a cap partit". Per això, ha animat Podem a ajudar a "derrotar" la dreta catalana independentista a les urnes, "no fent un discurs que ningú no entén".