ERC i PSC preveuen el traspàs de les primeres infraestructures de Rodalies el 2025

Mantenen l'impost de successions i de patrimoni i la rebaixa de l'IRPF per sota de 35.000 euros



BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El preacord d'ERC i PSC per investir Salvador Illa (PSC) president de la Generalitat preveu el traspàs de les primeres infraestructures de Rodalies a la Generalitat durant 2025, així com la constitució de la nova operadora entre 2024 i 2025.

El document consultat per Europa Press contempla la sortida del règim comú i la gestió del 100% dels impostos recaptats a Catalunya, així com un paquet de mesures sobre infraestructures.

En Rodalies, preveuen executar aquest any els acords subscrits el 9 de febrer entre Govern central i Generalitat: concretament transferir el dèficit d'explotació de Renfe de 2023; presentar un esborrany dels estatuts de la nova empresa operadora, i completar l'estudi de les infraestructures a transferir.

En aquest sentit, se cita l'inici del traspàs de la línia R1; impulsar conjuntament entre Generalitat, Govern espanyol i Renfe un pla de xoc de millora de serveis; mantenir el desplegament de la T-Mobilitat amb vista a implementar la integració tarifària de tota Catalunya el 2025; continuar amb les bonificacions de la T-Jove, i mantenir el compromís de la gratuïtat de la T-16 i el seu ús arreu de Catalunya.

Els dos partits acorden també aprovar el 'Pla de xoc per unes Rodalies dignes' amb la finalitat de "dignificar el servei actual".

D'altra banda, ambdues formacions preveuen continuar la consolidació de L'Energètica, empresa pública de generació i subministrament d'energia renovable, per aconseguir la neutralitat climàtica de la Generalitat i el seu sector públic el 2030.

RENOVABLES I SEQUERA

Garanteixen un model basat a implementar les energies renovables: "En conseqüència, el Govern de la Generalitat s'oposarà a aquells projectes contraris a aquest model en energètic, com són els projectes privats de les línies elèctriques d'evacuació de molt alta tensió (MAT) de la línia del Baix Cinca-Pierola-Rubí, la línia Valmuel-Begues i la línia Laluenga-Isona".

En matèria hídrica i davant d'eventuals nous episodis de sequera, es comprometen a complir el calendari d'inversions relatives a "les noves infraestructures de dessalació previstes en la Tordera i el Foix", així com les estacions d'aigua regenerada per arribar a 130 hm3/any, i garantir una partida de 110 milions per a la construcció de 24 plantes d'aigua regenerada.

També preveuen donar continuïtat al Pacte Nacional per la Indístria 2020-25 per assolir un pes industrial del 25% del PIB el 2030; un programa urgent de foment de l'habitatge amb manteniment dels compromisos pressupostaris; la gratuïtat de l'educació de 0-3 anys el curs 2025-26, mantenir l'avanç del calendari escolar i l'impuls d'una vintena de lleis durant la legislatura.

IMPOSTOS

Així mateix, es mantindrà l'impost de successions i de patrimoni amb els tipus actuals (sense implementar propostes de deflactació de l'IRPF), i la rebaixa de l'IRPF per a rendes menors de 35.000 euros, tal com van pactar els dos partits en l'acord de Pressupostos de 2024.

Sobre salut, es mantindran i consolidaran les millores laborals (retributives i organitzatives) dels professionals sanitaris fetes el 2023 i principis de 2024, i es garanteix el compliment del calendari d'inversions previst al nou hospital Clínic, el nou Campus Salut de Girona i el nou hospital de Terres de l'Ebre, entre altres.

Els dos partits es comprometen a dedicar un 2% del Pressupost de la Generalitat a Cultura el 2025, com estava previst; mantenir la Conselleria de Polítiques d'Igualtat i Feminismes, i mantenir les convocatòries anuals del cos de Mossos d'Esquadra, amb un mínim de 900 anuals, per arribar a 22.000 efectius el 2030.