ERC i PSC preveuen projectes empresarials a Tarragona i gravar els casinos, sense citar Hard Rock

El preacord contempla modificar la Llei catalana de Centres Recreatius Turístics



BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El preacord d'investidura d'ERC i PSC contempla l'impuls d'iniciatives empresarials a Tarragona i, sense esmentar explícitament el projecte d'Hard Rock, preveu modificar la Llei catalana de Centres Recreatius Turístics (CRT) per elevar l'impost impositiu del joc vinculat als casinos.

El document subscrit per ambdues formacions per investir president de la Generalitat el líder del PSC, Salvador Illa, consultat per Europa Press, contempla la sortida del règim comú i la gestió de tots els impostos que es recapten a Catalunya, així com un paquet de mesures econòmiques.

Al·ludeix concretament al Camp de Tarragona, que "necessita projectes empresarials sostenibles i que aportin qualitat en els llocs de treball", així com a la descarbonització de la indústria en aquest territori.

Per això, acorden "aprovar la modificació de la Llei del CRT per elevar el tipus impositiu del joc vinculat als casinos i tornar al règim de fiscalitat anterior" a aquesta llei.

També defensa "donar suport als projectes de descarbonització de la indústria del Camp de Tarragona".