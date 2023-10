ERC, PSC i Junts condemnen l'atac d'Hamàs contra Israel i la CUP demana la llibertat de Palestina

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

ERC, PSC i Junts han condemnat l'atac d'aquesta matinada per part de les milícies del moviment islamista palestí Hamàs des de la Franja de Gaza, acompanyat d'una incursió dels seus efectius al territori d'Israel i que ha acabat amb la vida d'almenys 100 persones, i la CUP ha demanat la llibertat de Palestina.

En una publicació a 'X' recollida per Europa Press aquest dissabte, ERC ha demanat que cedeixin les hostilitats i que "Israel i Palestina han de poder viure com dos Estats en pau i seguretat, i amb respecte als drets humans".

El PSC ha mostrat la seva solidaritat amb les víctimes i les seves famílies i ha ratificat "la necessitat de treballar per una pau justa i duradera a la regió".

Per la seva banda, Junts ha definit d'intolerable qualsevol violència contra la població civil i ha afegit que l'única solució al conflicte és "reconèixer el dret d'Israel a existir així com la urgència del diàleg per aconseguir la constitució de dos Estats".

La CUP, sense citar l'atac, ha defensat que el poble palestí "resisteix i lluita contra la misèria i la injustícia".