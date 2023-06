ERC, el PSC i la CUP de Ripoll (Girona) allarguen la mà a Junts i li exigeixen aclarir la seva posició

GIRONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

Els candidats d'ERC, el PSC i la CUP a l'alcaldia de Ripoll (Girona) han allargat aquest dimarts la mà a Junts i han exigit a la formació aclarir si els prestarà el seu suport per garantir "la màxima estabilitat i governabilitat" del municipi i per desbancar així Aliança Catalana, partit guanyador de les municipals del 28M.

"Demanem que ens facin confiança i facin confiança al que va sortir de les urnes, aquesta voluntat de canvi", ha apuntat en una roda de premsa la candidata d'ERC a l'alcaldia, Chantal Pérez, que ha assegurat que Junts es va comprometre a donar-los el seu suport per a la investidura i durant els quatre anys de govern sense entrar al govern municipal.

Després d'apuntar que s'han seguit els tempos previstos, ha explicat que primer s'havien de posar d'acord la seva formació amb els socialistes i la CUP, i després abordar amb Junts l'acord d'investidura i de governabilitat: "Això continua vigent. Mà estesa per continuar pactant si ho creuen convenient".

"Tenim ganes de governar Ripoll, d'oferir aquest projecte alternatiu i representem el 42% dels vots emesos a les urnes", ha afegit.

Per part del PSC, el seu candidat a l'alcaldia, Enric Pérez, ha manifestat que estan en espera del posicionament de Junts perquè necessiten els seus vots per poder governar, per això els ha instat a aclarir com més aviat millor la seva decisió.

També ha reivindicat l'acord de la seva formació amb ERC i la CUP contra Aliança Catalana i ha assegurat que el partit de Sílvia Orriols no ha fet cap moviment ni ha buscat "els suports per garantir certa estabilitat d'un govern".

El candidat d'Alternativa-CUP a l'alcaldia, Dani Vilaseca, ha destacat l'abast de l'acord i dels reptes que hauran d'afrontar durant els pròxims quatre anys si governen perquè "caldrà construir una cosa nova que en les eleccions del 28 de maig es va trastocar".

Aquest acord, segons ell, vol construir de nou un Ripoll que permeti als seus ciutadans recuperar la confiança perduda amb els partits que els havien representat fins ara: "Oferim aquest govern als 1.400 votants d'Aliança Catalana. Recollim les seves possibles reivindicacions, el seu malestar i les seves preocupacions. Els acollim i plantegem un govern per a tothom".

Amb aquest objectiu, han establert cinc eixos que són coincidències programàtiques: millorar les condicions de vida de la gent en àmbits com l'habitatge i la transició energètica: treballar en tot allò relacionat amb l'acolliment, la cohesió social, la convivència i feminismes; en salut, educació i inclusió; ocupació i justícia social, i en aspectes vinculats amb la cultura i la participació.

RESPONSABILITATS

En cas que governin, Chantal Pérez serà l'alcaldessa, Enric Pérez, el primer tinent d'alcalde; Dani Vilaseca, el segon tinent d'alcalde, i Roger Bosch (ERC), el tercer tinent d'alcalde.

Pérez també ha negat que l'acord a tres sigui un "cordó sanitari" a Aliança Catalana, la líder de la qual sí que ha acusat de fer-ho a la resta de regidors del consistori.

"No ens parlava i no arribava a cap entesa. Tots els que estem aquí asseguts vam entrar a debatre amb ella en alguns plens, i no se li van aprovar coses perquè no tenien res a veure amb Ripoll o perquè quan les exposava vulnerava els drets humans o insultava", ha resolt.