ERC, PSC i Alternativa per Ripoll pacten per evitar que governi Aliança Catalana a Ripoll (Girona)

GIRONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

ERC, PSC i Alternativa per Ripoll - CUP han anunciat aquest dilluns a la nit que han arribat a un acord sense Junts per evitar que governi Aliança Catalana a Ripoll (Girona).

"Atès que la població de Ripoll va expressar la seva voluntat de canvi el 28M i davant la incapacitat d'aconseguir suports per governar per part de les altres formacions, s'ha arribat a un acord per a un govern progressista a Ripoll, que permetrà la governabilitat durant els propers quatre anys", han sostingut en un comunicat consultat per Europa Press.

Les formacions ampliaran la informació sobre l'acord aquest dimarts en una roda de premsa al municipi.