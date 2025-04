ERC proposa al Senat una llei perquè els ajuntaments permetin el vot telemàtic per baixes mèdiques

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

ERC ha portat al Senat una proposta de reforma de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local per ampliar els supòsits en els quals els regidors poden delegar el vot o assistir telemàticament a les sessions plenàries en el cas de baixes per maternitat o paternitat, hospitalització, accidents o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari.

Els republicans han registrat aquesta proposició de llei a la cambra alta perquè comenci la seva tramitació parlamentària amb l'objectiu de millorar els procediments de participació telemàtica, així com el reconeixement de les entitats d'àmbit territorial inferior al municipal.

Segons el text de la iniciativa, ERC proposa la delegació del vot en un altre regidor per als càrrecs electes que es trobin en situació de baixa per maternitat i paternitat, així com en cas d'hospitalització o baixa mèdica degudament acreditada.

Per això, han de remetre un escrit al secretari, en el qual ha de constar el nom i cognoms de la persona que delega el vot i de la persona que rep la delegació, a més de la durada.

SENSE TOCAR EL SEU SOU

Però no només volen que es permeti delegar, sinó també plantegen la possibilitat que els regidors puguin assistir de manera telemàtica a les sessions plenàries.

En aquest cas, ERC aclareix que les retribucions dels càrrecs electes no es veuran afectades, mentre que pel que fa a la delegació de vot, no correspondrà compensació cap, sense perjudici de les prestacions que corresponen per cursar la baixa.

En l'exposició de motius, ERC es queixa de les últimes reformes de la Llei de Bases del Règim Local no han tingut en compte "totes les possibilitats que ofereix la transformació digital i que durant la pandèmia de la covid-19 s'han assajat a conseqüència de les restriccions en matèria de mobilitat i contacte social".