ERC proposa una regulació per obligar els grans tenidors a prorrogar contractes o indemnitzar

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
ERC ha registrat aquest dimarts una proposició de llei per modificar el Codi Civil de Catalunya amb l'objectiu de regular el contracte d'arrendament i incorporar mecanismes que obliguin els grans tenidors a prorrogar contractes de lloguer o que hagin d'indemnitzar els inquilins si no ho fan.
En un comunicat aquest dimecres, els republicans asseguren que Catalunya ja ha exercit les seves competències per actuar sobre el mercat de lloguer i consideren que "no té sentit que ara hagi d'esperar a una eventual reforma de la legislació estatal", en referència als decrets d'habitatge.
Aquesta iniciativa, anunciada dimecres durant la sessió de control al Govern del Parlament per la portaveu republicana, Ester Capella, recull mesures com una durada mínima de 7 anys per als lloguers d'habitatge habitual, i que s'elimini la distinció entre contractes de 5 i 7 anys en funció de la condició de la part arrendadora.
En cas que la propietat sigui un gran tenidor (més de 10 pisos), els republicans proposen establir "pròrrogues obligatòries en el supòsits previstos per la llei", però si, malgrat complir-se els supòsits, el propietari posa fi al contracte, haurà d'indemnitzar l'arrendatari.
"ESTABILITAT EFECTIVA"
L'objectiu de la iniciativa és "garantir que l'habitatge habitual tingui una estabilitat efectiva i que la continuïtat residencial no quedi sotmesa únicament a la capacitat de negociació de cada inquilí".
La iniciativa també recull que la propietat "assumeixi les càrregues que li corresponen", a més d'impedir que es traslladin a l'inquilí carregues tributàries que corresponen a la propietat.
ANIMALS DE COMPANYIA
A més a més, preveu que, a l'inici del contracte, s'incorpori documentació fotogràfica o audiovisual de l'estat de l'habitatge, i que els animals de companyia "no es podran prohibir de manera general".
També proposen limitar l'ús dels contractes de temporada per evitar que es converteixin en una "via per eludir les garanties pròpies de l'habitatge habitual", per la qual cosa els contractes temporals només es podran formalitzar si responen a finalitats recreatives, vacacionals, de lleure o anàlogues.
La regulació establiria que l'arrendament d'una habitació "només pugui recaure sobre una part de l'habitatge, de manera que no es pugui utilitzar aquesta figura per arrendar separadament, habitació per habitació, la totalitat d'un pis".