ERC proposa crear una distribuïdora pública catalana i una renda bàsica agrícola

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari d'ERC ha registrat diverses propostes en el marc del ple monogràfic sobre agricultura en les quals planteja mesures com crear una distribuïdora pública catalana i definir una renda bàsica per al sector, destinada a petites explotacions.

Així ho ha explicat la diputada Alba Camps en la seva intervenció en sessió plenària, que ha expressat que el projecte de la distribuïdora pública pretén que l'empresa "compri i distribueixi els productes del sector primari a preus justos i asseguri la competitivitat de l'agricultura".

A més de voler reduir la burocràcia relacionada al sector primari, els republicans insten des del Parlament a l'Estat a modificar la Llei de la Cadena Alimentària per prohibir vendre sota cost, i asseguren que el grup en el Congrés presentarà aquest dimecres la reforma d'aquesta llei.

També proposen crear un sistema d'assegurances propi per al camp català i que el Govern gestioni de forma directa les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) per "combatre la competència deslleial d'alguns acords de lliure comerç".

"Volem decidir com aplicar la PAC al nostre país, i això també ho votarem el dijous. La terra per qui la treballa i els diners públics per qui ens alimenta", ha reclamat.

Ha instat a ser "més justs i solidaris amb els d'avui per ser-ho també amb els de demà", i ha defensat les manifestacions del sector agrari en les últimes setmanes perquè, segons Camps, és un mètode per aconseguir canvis.