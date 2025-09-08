ERC proposa aprovar una habilitació legal perquè les comunitats puguin recaptar l'IRPF

Junqueras crida el PSOE a donar-hi suport i atribueix la falta d'acord al fet que no hi ha "voluntat política"
El grup parlamentari d'ERC registrarà al llarg d'aquesta setmana davant el Congrés una proposició de llei per poder habilitar legalment les comunitats autònomes de règim comú a poder recaptar l'IRPF.
Ho han explicat aquest dilluns en una roda de premsa el líder del partit, Oriol Junqueras, al costat del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.
Junqueras ha destacat que el que proposen és "un acte de valentia", ja que considera que l'alternativa seria no fer res i criticar el del costat, textualment.
Es tracta d'una reforma per avançar cap a un nou model de finançament singular i de recaptació d'impostos per a Catalunya, que van acordar republicans i socialistes per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Junqueras ha assenyalat que la proposta recull "amb precisió, amb exactitud, el que es va acordar amb el PSC i amb el PSOE" per a la investidura d'Illa, i a més es basa en la proposta presentada per Indra al juliol per encàrrec del Govern sobre finançament i recaptació fiscal a Catalunya.
"La presentem en aquests termes perquè volem saber, i que el conjunt de la societat catalana sàpiga, sense cap mena de dubtes quin és el compromís per part del PSC i del PSOE a l'hora de complir els acords", ha afirmat el líder republicà, que ha assegurat que això habilitaria la Generalitat per passar de recaptar 5.000 milions d'euros a recaptar-ne 30.000 en IRPF.
També ha detallat que han presentat aquesta proposició en solitari perquè no hi ha acord amb els socialistes sobre aquest assumpte malgrat haver-s'hi compromès en el pacte d'investidura, i ho ha atribuït a una falta de "voluntat política".
PROPOSTA "ACOLLIDORA"
Junqueras ha afegit que es tracta d'una resposta "acollidora i integradora" i ha cridat la resta de grups parlamentaris a donar-hi suport, després de concretar que han parlat amb Junts sobre aquest assumpte i ells han mostrat interès a parlar-ne, segons ell.
Per la seva banda, Rufián ha cridat la resta de grups parlamentaris a adherir-s'hi i ha recordat que necessitaran una majoria absoluta al Congrés per tirar-la endavant: "Una majoria absoluta que existeix sempre que Junts deixi de votar amb PP i Vox", ha afegit.
Junqueras ha subratllat que "qualsevol proposta que faci el Govern en matèria de recaptació d'impostos serveix de poc si no hi ha l'habilitació legal necessària", per la qual cosa ha defensat que s'ha de posar més l'accent en el contingut que no pas en el calendari.
"El que falta no és un calendari, és l'habilitació legal per poder recaptar els impostos", ha insistit Junqueras, que ha assenyalat que es tracta d'una qüestió de voluntat política i no pas tècnica, i ha demanat als socialistes que votin a favor d'una cosa que ja es van comprometre a aprovar amb la signatura de l'acord d'investidura.
NEGOCIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Junqueras ha reiterat que "no hi haurà negociació pressupostària" ni a Catalunya ni en l'àmbit estatal mentre no es resolgui el que van acordar amb els socialistes per a un nou model de finançament i un model de recaptació fiscal, preguntat per si l'aprovació d'aquesta proposició de llei podria fer que ERC s'obrís a parlar dels comptes.
Sobre si creu que les negociacions amb el PSOE anirien millor si hi hagués un canvi d'actors, en al·lusió a la vicepresidenta primera, ministra d'Hisenda i candidata del PSOE a la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero, Junqueras ha sostingut que ERC no va arribar a un acord "amb una persona o dues persones concretes, sinó amb el PSOE" i que per tant els correspon a ells complir.