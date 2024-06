ERC preveu que l'aplicació de l'amnistia "es retorçarà" en els delictes de malversació i terrorisme

Asseguren que el termini per publicar la llei en el BOE encara està dins la normalitat



BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

ERC preveu que es pugui exculpar centenars de "represaliats" del procés de manera ràpida un cop es publiqui la llei d'amnistia en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), tot i que ha avisat textualment que l'aplicació es retorçarà en els casos derivats de presumptes delictes de malversació i terrorisme.

Així s'ha expressat la sots-secretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva d'ERC, Marta Vilaret, en una roda de premsa aquest dilluns.

Vilaret ha explicat que, un cop l'amnistia entri en vigor, totes les defenses de les persones amb causes judicials vinculades amb ERC faran "immediatament" una petició perquè se'ls apliqui la nova llei.

Ha afegit que, previsiblement, els casos dels acusats o sentenciats per delictes relacionats amb protestes es resoldran de manera ràpida, i ha recordat que l'amnistia també contempla la devolució de multes per l'aplicació de la llei mordassa en les manifestacions del procés.

Respecte als terminis per publicar la llei d'amnistia en el BOE, ha valorat que el temps que s'està prenent entra dins la normalitat, però ha subratllat que per als republicans "com abans entri en vigor, i sobretot com abans s'apliqui, millor".

"S'HAN TERGIVERSAT LES LLEIS"

La sots-secretària general ha valorat que l'amnistia és el "reconeixement molt explícit que s'han tergiversat les lleis per perseguir políticament una ideologia, en aquest cas l'independentisme", i ha reconegut que des del principi sabien que l'aplicació no seria senzilla.

També ha remarcat que la llei d'amnistia és fruit d'una "aposta gradual" a llarg termini, que va començar amb els indults i que va continuar amb la reforma del Codi Penal i culmina ara amb la llei d'amnistia, i ha dit que la influència dels independentistes al Congrés ha estat una condició necessària però no suficient.