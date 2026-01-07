ERC preveu un acord de finançament "aquesta setmana" que situa en prop de 5.000 milions més per a Catalunya

Albert garanteix la negociació pressupostària si hi ha un acord de finançament i demana "concrecions"
BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha assegurat que "aquesta setmana" està previst que hi hagi un acord de finançament, i ha assegurat que suposarà prop de 5.000 milions d'euros més per a Catalunya.
En una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha explicat que la reunió d'aquest dijous a Madrid entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, servirà per "concretar l'acord".
"Estem d'acord amb la xifra que ha de rebre Catalunya. El model comença a estar molt dibuixat, però nosaltres necessitem concrecions en elements molt importants per a Catalunya", com ara la recaptació d'impostos, la capacitat normativa i el consorci d'inversions.
Albert ha explicat que ERC necessita "concrecions en calendari i ritmes d'execució" per tancar el pacte, i ha afegit que no es poden eternitzar més les negociacions --textualment--, per la qual cosa aquesta setmana hi haurà un acord.
Ha subratllat que amb el nou model respectarà l'ordinalitat, i Catalunya serà la tercera comunitat autònoma a aportar i també la tercera a rebre --fins ara era la tercera a aportar i la desena a rebre--.
Preguntat per la xifra concreta, el portaveu republicà ha començat dient que se situa "entre els 4.000 i els 5.000 milions" d'euros més per a Catalunya, després d'afegir que s'acosta més als 5.000.
NEGOCIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Albert ha garantit que si hi ha acord de finançament, hi haurà "negociació pressupostària" tant a la Generalitat com a l'Estat, però ha subratllat que ERC no parla d'aprovació pressupostària sinó de negociació.
Sobre si creu que Junts donarà suport al finançament, el portaveu republicà ha dit que haurà d'explicar la seva decisió, però ha afirmat que això també "depèn de Compromís" i de com quedi el finançament de la Comunitat Valenciana, a més d'altres formacions com Podem o el BNG.
Ha sostingut que el paper d'ERC no és el de negociar amb aquests grups parlamentaris, tot i que ha reconegut que hi parlen, sinó que ho ha de fer el Govern central, i ha apuntat que el debat parlamentari "serà enriquidor".
SINGULARITAT CATALANA
Sobre la singularitat de Catalunya, Albert ha subratllat que el que s'ha acordat és un model elaborat d'acord amb "les demandes, les necessitats i les singularitats de Catalunya", i ha apuntat que quan la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el presenti dirà que és un finançament per a tothom, en les seves paraules.
Ha demanat superar aquest debat sobre la singularitat, ha subratllat que Catalunya és l'única comunitat autònoma que pot estar preparada per recaptar impostos, tot i que no s'oposa a que d'altres també ho puguin reclamar: "A ERC no perdrem gaire temps perquè ens sentim còmodes amb aquestes demandes, amb aquestes singularitats que hem aportat al model", ha afegit.
A més a més, ha explicat que la constitució de la societat de Rodalies ha d'estar "aviat", ja que estava prevista a finals del 2025, però ha atribuït el retard a problemes d'agendes, després de destacar que la negociació amb el Ministeri de Transport sempre ha anat molt bé, en les seves paraules.