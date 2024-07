ERC presentarà un incident de nul·litat i un recurs d'empara davant la resolució del TS

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

ERC ha anunciat que presentarà un incident de nul·litat i un recurs d'empara al TS davant la resolució d'aquest tribunal aquest dilluns que deixa fora de l'amnistia els delictes de malversació i desobediència del procés de l'exvicepresident Oriol Junqueras i altres processats pel referèndum de l'1-O del 2017.

En un comunicat aquest dilluns, els republicans han qualificat de molt greu el posicionament que ha fet públic el TS, i han assegurat que és un "intent clar de saltar-se la llei d'amnistia".

La sots-secretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva d'ERC, Marta Vilaret, ha valorat que el que està fent el TS "ja no és reinterpretar la llei, reinterpretar la malversació, reinterpretar l'enriquiment, sinó intentar derogar i no aplicar una llei vigent".

Vilaret ha dit que, abans de la resolució d'aquest dilluns, el partit sabia que en alguns casos l'aplicació de l'amnistia seria difícil perquè "hi ha tribunals que no apliquen la llei, sinó que fan política", i ha expressat que la interpretació que fa la resolució, textualment, no s'aguanta per enlloc.

També ha qualificat d'insultant que el TS "reinterpreti la llei com vulgui" en ser un tribunal que, segons remarca, marca la jurisprudència per a tota la justícia espanyola.