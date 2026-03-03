ERC presentarà aquest dimarts una esmena a la totalitat als pressupostos

Alamany assegura que no avalaran la "resignació" del Govern davant el PSOE
BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha explicat que presentaran aquest dimarts una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos de la Generalitat al Parlament.
"Crec que és el mecanisme coherent respecte al nostre posicionament. Esquerra Republicana no avalarà la resignació del Govern de la Generalitat davant el PSOE", ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha assegurat que el programa del PSC és el d'una Catalunya de "serveis mínims", que socialistes i republicans no defensen el mateix model i que la pressió de la negociació pels comptes catalans s'ha de traslladar a Madrid al Govern central i no a ERC.
"Si jo avui m'aventuro a dir què és el que m'agradaria per al país, doncs pensarà que estic negociant, i és que no som aquí. Hem de veure si el Partit Socialista agafa pel coll els seus col·legues de Madrid i els diu, escolti, cal complir amb Catalunya", ha dit.
Ha reiterat que "primer" és el compliment de la recaptació de l'IRPF per a Catalunya i les altres carpetes que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va posar sobre la taula per ser investit com a president.
VALORACIÓ
Malgrat admetre que hi ha aspectes que els poden arribar a agradar --com la prohibició de les compres especulatives en habitatge--, Alamany ha evitat pronunciar-se sobre aquest assumpte: "No hem entrat a valorar un pressupost que encara no hem entrat a negociar".
La dirigent d'ERC també ha assenyalat que no creu que el Govern es plantegi un escenari d'avançament electoral.
BARCELONA
Després d'haver estat elegida recentment com a candidata d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, ha negat que a la capital catalana tinguin una agenda compartida amb l'alcalde, Jaume Collboni, malgrat haver arribat a un acord pels pressupostos municipals, i ha destacat que els republicans han estat "clau" per implementar una taxa turística a la ciutat.
"El que no he entès mai és aquelles forces d'oposició que tenen el doble de regidors que per exemple ERC, i han abaixat els braços, s'han resignat o simplement han renunciat a no fer absolutament res. Aquest no és el meu tarannà ni el meu caràcter. Jo crec que no puc arribar a les eleccions en la campanya del 2027 sense explicar què he fet per a la ciutat", ha expressat.
Sobre el Mobile World Congress (MWC), considera que és positiu i "estratègic" per a la ciutat i ha defensat que els grans esdeveniments tinguin un retorn per a la ciutat.