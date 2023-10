ERC presenta una proposició no de llei per suprimir les desfilades militars

Demana retallar el pressupost de Defensa destinat a desfilades per dedicar-lo a partides pressupostàries de polítiques socials



Esquerra Republicana ha presentat una proposició no de llei (PNL) al Congrés amb l'objectiu que se suprimeixin les desfilades militars o qualsevol altre acte o cerimònia militar o castrense que suposi una despesa supèrflua d'exhibició militar.

En concret, el grup parlamentari republicà presenta aquesta PNL al Congrés, a instàncies del diputat Francesc-Marc Álvaro i Vidal, per suprimir aquestes desfilades militars, coincidint amb la celebració del Dia de la Hispanitat, que se celebra amb la pertinent desfilada de les forces armades pels carrers de Madrid.

En aquesta proposició no de llei també s'ha instat el Govern central a retallar el pressupost del Ministeri de Defensa destinat a aquestes desfilades perquè es dediquin a partides pressupostàries de polítiques socials.

Esquerra Republicana, com cada any en la celebració del 'Dia de la Hispanitat', exposa el seu "descontentament davant la immoral quantitat de recursos econòmics destinats" a aquestes desfilades militars, que han anat en augment durant els últims anys.

El partit republicà català ha recordat que aquestes desfilades no només es duen a terme cada 12 d'octubre, sinó que cada 30 de maig se celebra el Dia de les Forces Armades amb un acte central en alguna ciutat espanyola, on també es fa una desfilada militar, per la qual cosa el Govern espanyol "tampoc no escatima en dilapidació de diners públics".

Esquerra ha criticat "l'opacitat i la dificultat" per poder xifrar amb exactitud la despesa dels últims anys, però ha lamentat que el malbaratament en el Dia de les Forces Armades augmenta anualment des del 2017.

A més de la "desorbitada despesa" que impliquen les desfilades i les exhibicions militars del Dia de la Hispanitat i el Dia de les Forces Armades, el partit republicà creu que s'ha de "qüestionar el rerefons ideològic que les revesteix".

"És moment de deixar enrere el mite de la colonització espanyola com un procés civilitzador i de trobada de dos mons idíl·lics, sense reconèixer el genocidi, les violacions, l'esclavització o l'evangelització forçada. Crims de lesa humanitat que mai no han estat reparats i que invisibilitzen la violència històrica i actual contra els pobles natius i les seves cultures, a banda del racisme institucional i quotidià que pateixen", han assenyalat en l'exposició de motius.

D'altra banda, Esquerra Republicana creu que les celebracions del Dia de la Hispanitat han donat espai a la dreta i l'extrema dreta per integrar els seus "discursos xenòfobs i imperialistes, amb completa impunitat, en el discurs i debat públic".

El partit republicà, en el seu escrit, ha recordat alguns exemples com l'expresident del Govern central José María Aznar fent al·lusió a la perillositat de l'"indigenisme" a Iberoamèrica, o la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un viatge institucional als Estats Units, el setembre del 2021, assegurant la manipulació de la història del colonialisme.

"Amb la Hispanitat es pretén vendre una suposada cultura compartida entre l'Estat espanyol i les seves excolònies, però també s'intenta proclamar l'existència a l'Estat d'una predominant cultura espanyola homogènia i unida, que no encaixa amb la realitat plurinacional i plurilingüística i els moviments sobiranistes i independentistes dins del mateix Estat", han precisat.