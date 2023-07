ERC presenta una moció per "reforçar el compromís antifeixista a les institucions"

Vol "impedir que organitzacions d'extrema dreta rebin diners públics"



El grup d'ERC al Parlament ha presentat una moció per "reforçar el compromís antifeixista a les institucions en plena onada reaccionària", que es debatrà en el ple de la setmana vinent.

ERC explica en un comunicat aquest dimarts que han obert la moció a la resta de grups per "travar una condemna" a la decisió de Vox a Borriana (Castelló) d'anul·lar la subscripció del consistori a les revistes 'Camacuc', 'Cavall Fort', 'El Temps', 'Enderrock' i 'Llengua Nacional'.

Amb aquesta moció, ERC també defensa "eines per protegir els drets de col·lectius vulnerables", com les persones migrades, i per minimitzar l'impacte dels discursos d'odi.

També vol "aïllar l'extrema dreta de les institucions de tots els Països Catalans" i volen que el Parlament validi diverses mesures en aquest sentit.

Els republicans han ofert la moció als altres grups parlamentaris perquè l'esmenin, i han detallat que "el text ja mostra la solidaritat de la cambra amb les regions dels Països Catalans on l'extrema dreta ha entrat a les institucions adquirint posicions de responsabilitat".

"FRONT ANTIFEIXISTA" A RIPOLL (GIRONA)

A més a més, han instat les forces polítiques de Ripoll (Girona) a "fer un front antifeixista i minimitzar la presència de partits ultres també als ajuntaments".

Respecte als drets de les persones migrades, la moció incorpora mesures com garantir el dret a empadronar-se al seu municipi i "buscar les eines per impedir que organitzacions d'extrema dreta rebin diners públics".

ERC també proposa noves actuacions per facilitar l'aprenentatge del català, i vol que el Parlament doni suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) 'Regularització. Ja' que es tramita al Congrés.