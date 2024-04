ERC prepara declaracions en suport a les expertes del cas Casol i els investigats per Tsunami

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista d'ERC per Tarragona a les eleccions catalanes, Raquel Sans, ha anunciat aquest dilluns que el partit "està negociant" dues declaracions institucionals al Parlament en suport a les expertes denunciades per Junts en el cas de la diputada Cristina Casol i els investigats per la causa de Tsunami Democràtic.

En una roda de premsa, Sans ha explicat que les dues declaracions es portaran divendres a la Diputació Permanent, després de la dissolució de cambra catalana per l'avançament electoral a Catalunya.

"Ens sembla que hem de donar suport a les professionals i que hem de defensar aquestes eines com el protocol contra l'assetjament", ha defensat Sans, en relació amb les tres expertes investigades per presumptes injúries a Junts en l'informe que van fer sobre la denúncia de Casol per presumpte assetjament dins la formació.

D'altra banda, Sans ha explicat que la segona declaració institucional serà en suport als "represaliats" pel cas Tsunami Democràtic.

També ha comunicat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assistirà a l'acte final de campanya aquest divendres d'EH Bildu.