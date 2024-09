ERC pregunta en el Senat per l'informe de vibracions provocades per l'AVE a l'Horta de Lleida

LLEIDA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC en el Senat, Sara Bailac, ha registrat una bateria de preguntes per al ministre de Transports arran de les esquerdes en habitatges propers a la via dels trens d'alta velocitat al barri de l'Horta, a Lleida.

Bailac demana explicacions sobre l'informe d'Adif que "reconeix" vibracions provocades per l'AVE a l'Horta, i pregunta si Adif pagarà els danys patrimonials per aquestes vibracions, com reclama la plataforma de 200 propietaris afectats, informa ERC aquest dissabte en un comunicat.

Bailac es va comprometre a aquestes gestions en una reunió dels veïns de l'Horta de Lleida afectats, i a què va ser convidada juntament amb el regidor de l'Ajuntament Juanjo Falcó.