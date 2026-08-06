ERC pregunta al Govern si demanarà retirar l'independentisme de l'informe sobre terrorisme d'Europol

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
ERC ha preguntat aquest dijous al Govern si demanarà la retirada de la referència a l'independentisme català de l'informe anual sobre la situació i les tendències del terrorisme a la Unió Europea elaborat per Europol.
Ho ha fet en una bateria de preguntes en les quals també demana a l'Executiu de Salvador Illa que expliqui si tenia constància del contingut de l'informe abans de publicar-se i de la informació que l'Estat ha traslladat a Europol que "justifica la reincorporació de l'independentisme català" al mateix.
Els republicans també volen que el Govern informi sobre si ha demanat al Gobierno "explicacions formals" sobre aquesta reincorporació a l'informe i, en cas afirmatiu, la resposta que ha rebut per part de l'Executiu de Pedro Sánchez.
Així mateix, demanen conèixer "quines accions polítiques, diplomàtiques i legals impulsarà" el Govern davant de les institucions europees i la valoració de la Generalitat respecte a l'impacte que aquesta qualificació pot tenir en la reputació internacional de Catalunya.
En declaracions difoses per ERC, la diputada al Parlament Laia Cañigueral ha reclamat al Govern que actuï "amb determinació davant d'una vinculació greu i injustificada que perjudica la imatge de Catalunya i de l'independentisme".