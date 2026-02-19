ERC pregunta al Govern sobre un formador dels Mossos presumptament "vinculat a Desokupa"

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC al Parlament ha registrat una bateria de preguntes per demanar al Govern explicacions sobre el cas de "un fundador vinculat a Desokupa que ha impartit un curs als Mossos d'Esquadra".
En un comunicat aquest dijous, els republicans han demanat explicacions sobre la publicació de 'La Directa' que apunta al fet que Otavio Oscar Luz de Paula, membre de l'Ertzaintza expedientat per haver entrenat líders d'esquadrons de Desokupa durant el 2024.
Segons aquesta informació, el formador "hauria ofert un curs als antidisturbis de l'ARRO a les instal·lacions que tenen al costat de l'Aeroport del Prat".
ERC ha qüestionat que "persones amb antecedents controvertits i amb trajectòries polèmiques puguin entrenar els Mossos d'Esquadra" i han demanat protocols per impedir-ho.
Els republicans han alertat del "risc que suposa per als valors d'una policia democràtica i de la proximitat", i ha exigit mesures per impedir vinculacions amb grups d'ideologies extremistes.