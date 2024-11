ERC portarà al Parlament eliminar els beneficis al Hard Rock i Illa hi donarà suport

Els republicans registren una proposició de llei per revertir la rebaixa fiscal feta "a mida"

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha anunciat aquest dimecres que registraran una proposició de llei per eliminar la rebaixa fiscal al Hard Rock, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que hi donaran suport.

En la sessió de control a Illa del ple, Jové ha explicat que l'objectiu de la modificació és suprimir els "privilegis" fiscals aprovats el 2014 perquè el macrocomplex pagués un 10% d'impostos sobre els ingressos del joc, i no un 55%.

La proposta d'ERC passa per suprimir l'article 17, la rebaixa fiscal com a tal, però també l'article 11, que habilita les empreses gestores del casino a oferir crèdit als clients; l'article 15, una compensació a la Generalitat per la tributació del 10%, i l'article 18, una tributació específica sobre la taxa turística.

"Deu anys després, tenim l'oportunitat de retirar la catifa vermella que la 'sociovergència' va desplegar per als casinos i revertir una rebaixa fiscal que era i és immoral", ha expressat Jové en la seva intervenció.

COMPROMÍS D'INVESTIDURA

Per la seva banda, Illa ha recordat que aquest va ser un dels compromisos als quals va arribar amb ERC per a la seva investidura: "El que el meu grup farà és complir els compromisos, complirem els compromisos, aquest i tots".

"No té raó de ser, aquest benefici fiscal", ha afegit el president, que ha recordat que el Govern projectava eliminar aquests beneficis a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos.

AVÍS D'ERC

Jové ha avisat Illa que "sense concrecions en els acords no hi haurà converses per a res més", en una al·lusió a pròximes negociacions que encara el govern liderat pel PSC, com la dels pressupostos per al 2025.

El líder republicà ha insistit que "el joc i el model de turisme massiu que representa el Hard Rock és depredador per al territori i la salut de la ciutadania".

Fonts de la formació han explicat la via de la modificació de la llei pot evitar indemnitzacions als promotors del Hard Rock perquè la decisió la presa el poder legislatiu, i no seria la Generalitat la que aturaria la tramitació del projecte, tal com demanaven els Comuns en la passada legislatura.