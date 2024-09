ERC portarà la llei catalana de lloguers de temporada al debat de política general

Reclama al Govern accelerar la legislació i a Junts "abandonar l'excusa competencial"

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

ERC portarà una proposta de resolució per "recuperar" la llei catalana de lloguers de temporada i habitacions al ple del debat de política general que se celebrarà del 8 al 10 d'octubre al Parlament.

En un comunicat aquest divendres, els republicans han explicat que tornaran a posar aquesta qüestió sobre la taula després que el passat mes de maig, el PSC --que es va abstenir-- i Junts --que hi va votar en contra-- van tombar la proposta del govern de Pere Aragonès.

En aquest sentit, han assenyalat que "hi ha marge per recuperar la legislació catalana i aprovar la normativa" al Parlament perquè la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions forma part dels acords d'investidura.

ERC vol "que tornin a ser les institucions catalanes les que liderin solucions davant una problemàtica social com l'emergència habitacions" i considera fonamental la regulació dels lloguers de temporada.

En el mateix comunicat, l'exconsellera i diputada d'ERC Ester Capella ha lamentat que "aprofitant els forats de la llei d'habitatge, alguns trobin camins per especular", i ha apostat per recuperar la literalitat del decret rebutjat pel Parlament al maig.

"LA MANERA MÉS CONSENSUADA"

ERC ha instat el govern de Salvador Illa i el PSC a accelerar, bé sigui via decret de l'executiu o via proposició de llei dels grups parlamentaris, "una solució més en la lluita per un habitatge digne i assequible, i fer-ho de la manera més consensuada possible amb les entitats socials i la resta d'agents polítics".

Quant a Junts, després del seu vot en contra de la regulació al Congrés, Capella els ha reclamat "abandonar l'excusa competencial".

"No és per un suposat xoc de competències, sinó que és ideològic. Junts ha de decidir si està al costat de la gent o al costat dels especuladors", ha conclòs.