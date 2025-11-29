ERC porta al Senat una llei perquè CCAA i ajuntaments s'endeutin en cas de catàstrofe o crisi

MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ple del Senat debatrà dimecres la presa en consideració d'una proposició de llei d'ERC per permetre que l'Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments puguin incórrer en dèficit estructural en cas de catàstrofes naturals, situacions d'emergència o crisis econòmiques que perjudiquin "considerablement" la seva situació financera o la sostenibilitat econòmica social.
La proposta, a què ha tingut accés Europa Press, part de la modificació de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (apartats 3 i 4 de l'article 11), instant així mateix a l'obligació de presentar un pla de reequilibrio a mig termini i, en el cas de les corporacions locals, amb la condició de tenir un nivell d'endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.
A través de la creació d'un apartat 6 en l'article 12 de la norma, ERC formula la possibilitat que els ajuntaments que en l'exercici anterior presentin superàvit pressupostari, compleixin els objectius de sostenibilitat financera --o sigui, de deute públic i comercial-- i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin "efectuar despeses addicionals, per sobre del límit de la regla de despesa", sempre que no tinguin caràcter estructural.
Amb això, l'objectiu d'ERC és que l'increment de la despesa quedi limitat al compliment propi de l'estabilitat pressupostària.
"PRIORITAT" PER PAGAR DEUTE EXCEPTE EN CASOS ESPECIALS
D'altra banda, Esquerra proposa modificar els apartats 1, 2, 4 i 5 de l'article 12, de manera que les administracions que presentin un nivell d'endeutament per sota del límit legal establert quedin excloses de l'obligació de destinar íntegrament el superàvit a la reducció del deute públic.
En qualsevol cas, el pagament d'interessos i del capital del deute públic de les administracions "gaudirà de prioritat absoluta enfront de qualsevol altra despesa", exceptuant els anys en què hi hagi hagut "una situació d'emergència fruit de catàstrofes naturals" o "emergències sanitàries", i, a més, exceptuant les administracions que compleixin amb els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Els últims mesos, la limitació de l'ús del romanent de tresoreria al pagament del deute ha estat objecte de debat a la Cambra alta, i també d'acord entre grups parlamentaris de diferent signe polític.
El mes d'octubre, el PP, que té majoria absoluta en el Senat, i Esquerra van recolzar una moció de Junts que demanava, precisament, que els ajuntaments poguessin destinar el romanent de tresoreria a projectes de "utilitat" per a la ciutadania i deixessin d'estar obligats per llei a amortitzar el seu propi deute.
El text va ser recolzat també per Compromís, Geroa Bai, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, UPN i CC, mentre que el PSOE la va rebutjar i el PNB, BNG i Más Madrid s'hi van abstenir.