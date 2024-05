ERC porta una iniciativa al Congrés per instar el PSOE a reconèixer la "guerra judicial"

Aragonès avisa Sánchez que els republicans no seran "crossa de cap altre projecte polític"

BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha anunciat que els republicans presentaran una proposició no de llei al Congrés per instar el PSOE a reconèixer "la guerra judicial, les clavegueres de l'Estat i la corrupció".

"Sánchez està predicant sobre la regeneració democràtica, però el que trobem a faltar és que la practiqui i la practiqui amb els seus vots", ha afirmat Aragonès en la roda de premsa organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN) per la campanya electoral del 12M.

Així, el candidat ha anunciat la iniciativa que ERC portarà al Congrés, amb la qual creu que el "PSOE té l'oportunitat de votar allò que decideix", i ha afirmat que si el president del Govern central, Pedro Sánchez, vol impulsar mesures de protecció de la democràcia ara tindrà l'opció de votar-ho.

"I, sobretot, de canviar el vot, perquè fins ara moltes d'aquestes mesures que ara diu que farà les ha impedit amb el seu vot", ha recordat.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Amb aquesta proposició, ERC vol que el Congrés debati sobre la "lluita contra la corrupció, les clavegueres de l'Estat i la guerra judicial a l'Estat", i que mostri el seu compromís contra la corrupció, en particular policial, judicial, política i democràtica.

Per això, insta a crear una comissió independent sobre els casos de guerra judicial a l'Estat i a modificar la llei reguladora del CNI, la llei de transparència i bon govern i la llei de secrets oficials.

També demana derogar la llei mordassa, "depurar les clavegueres de l'Estat" prenent mesures legals, penals i administratives que corresponguin, i complir amb les resolucions d'organismes oficials internacionals realitzades a l'Estat per garantir els drets humans, polítics i democràtics.

"MENYS PARLAR DE CADIRES, MÉS DE PROPOSTES"

Aragonès no ha concretat amb qui està obert a pactar després de les eleccions, però insisteix que la qüestió és "per a fer què?": per això reitera que els seus acords estaran guiats a posar les bases per a un referèndum sobre la independència de Catalunya, un finançament singular que permeti posar fi al dèficit fiscal, i reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana.

"Crec que toca menys parlar de cadires i més de propostes", ha afirmat el republicà, ja que considera que els candidats s'hi presenten per treballar per a la ciutadania, per la qual cosa ha dit que li agradaria saber què estan disposats a fer els altres.

"Quines propostes tenen els altres candidats més enllà de no molestar Madrid, no molestar La Moncloa o d'un projecte exclusivament personal que l'únic programa polític és la tornada personal a la Generalitat", ha afirmat.

ACORDS A CATALUNYA

Sobre la possibilitat d'una repetició electoral, ha dit que li sembla una falta de respecte per als ciutadans que hi hagi candidats que "especulin" amb aquesta opció, i ha afirmat que espera aconseguir prou suport per tornar a ser investit president de la Generalitat.

Preguntat per si veu necessari que Sánchez continuï governant com a garantia que s'implementi la llei d'amnistia, ha respost que ell es presenta per ser president de la Generalitat "no perquè ERC sigui crossa de cap altre projecte polític".

Respecte a si ERC mantindrà els pactes amb el PSOE a Madrid independentment del que faci el PSC a Catalunya, ha respost que perquè hi hagi nous acords s'han de complir els anteriors i ha avisat que els acords sobre Catalunya "es faran a Catalunya i és Catalunya qui ho ha de decidir".