ERC planteja augmentar la taxa turística de Barcelona fins als 8 euros en 4 anys

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, proposarà en el ple d'aquest divendres pactar un augment progressiu del recàrrec turístic per pernoctació fins als 8 euros el 2029 i l'activació d'un fons específic "per retornar als barris més afectats part dels ingressos generats per aquesta activitat".

"Un estiu més estem veient com Barcelona arriba al seu límit de capacitat turística, amb la conseqüent saturació del transport públic i dels serveis i des d'ERC liderem el debat per tenir una millor governança del turisme", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts, al costat del portaveu del grup, Jordi Castellana.

Alamany ha recordat que la taxa actual s'acosta a la del 2020 i que ha estat aquest any quan s'ha arribat al màxim de 4 euros que contempla la norma, ja que també es va plantejar de manera progressiva: "Ens volem assegurar que el govern municipal accepta la proposta repetint la fórmula de 4 anys vista".