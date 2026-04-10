ERC participa a Tindouf (Algèria) en el 50è aniversari de la República Àrab Saharaui

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Representants d'ERC han estat a Tindouf (Algèria) en els actes del 50è aniversari de la República Àrab Saharaui Democràtica (RASD), amb una delegació liderada per la secretària general adjunta del partit, Norma Pujol, i la diputada al Congrés Etna Estrems.
En un comunicat aquest divendres, els republicans destaquen que han estat "l'únic partit català present en aquesta efemèride" i han reafirmat el seu compromís amb el poble saharaui i el seu dret a l'autodeterminació.
Pujol ha valorat en la seva intervenció "els vincles que uneixen el poble català i el saharaui com a nacions que aspiren a la plena sobirania", i ha subratllat que ERC continuarà sent un partit aliat del Front Polisario i del poble saharaui.